Российские военные показали новый ослепляющий щит в действии

СЕГОДНЯ 21:45 2019-03-29T21:46:00+03:00

Яркие вспышки ослепляют противника и дезориентируют его в пространстве [видео]

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Министерство обороны России продемонстрировало в действии новый ослепляющий щит, который способен временно дезориентировать противника в пространстве.

Функционал разработки представлен на кадрах тренировок бойцов инженерно-штурмовых подразделений, которая состоялась накануне на нижегородском полигоне Мулино.

По легенде военнослужащие должны были обеспечить прохождение мотострелков и танкистов через удерживаемый условными противниками район. На подходе к укрепленному населенному пункту инженеры уничтожили минно-взрывные заграждения с помощью установок УР-77 и машин ИМР-3М, а затем штурмовали их на бронетранспортерах БТР-82А и бронеавтомобилях "Тайфун-К".

Минобороны показало ослепляющее оружие в действии.Эффектные кадры тренировок бойцов инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулино. Специалисты обеспечили прохождение мотострелков и танкистов через укрепленный район, удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями

Дальше бойцам нужно было атаковать спрятавшегося в здании противника, и именно здесь пригодилась новая российская разработка. На опубликованном на Youtube-канале ведомства видео запечатлен момент проникновения спецназа в помещение. На кадрах видно, что первым идет военный со специальным бронещитом, который испускает яркие вспышки, успешно ослепляющие противника, а уже за ним следуют вооруженные бойцы.

Сайт kp.ru писал о том, что похожая технология была использована также в новейшей российской станции визуально-оптических помех "Филин". Данный комплекс предназначен для нейтрализации прицелов, приборов ночного видения и систем наведения на расстоянии до пяти километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696378" frameborder="0"></iframe> Новое российское ослепляющее оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU