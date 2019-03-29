Российские военные показали новый ослепляющий щит в действии
Министерство обороны России продемонстрировало в действии новый ослепляющий щит, который способен временно дезориентировать противника в пространстве.
Функционал разработки представлен на кадрах тренировок бойцов инженерно-штурмовых подразделений, которая состоялась накануне на нижегородском полигоне Мулино.
По легенде военнослужащие должны были обеспечить прохождение мотострелков и танкистов через удерживаемый условными противниками район. На подходе к укрепленному населенному пункту инженеры уничтожили минно-взрывные заграждения с помощью установок УР-77 и машин ИМР-3М, а затем штурмовали их на бронетранспортерах БТР-82А и бронеавтомобилях "Тайфун-К".
Минобороны показало ослепляющее оружие в действии.Эффектные кадры тренировок бойцов инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулино. Специалисты обеспечили прохождение мотострелков и танкистов через укрепленный район, удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями
Дальше бойцам нужно было атаковать спрятавшегося в здании противника, и именно здесь пригодилась новая российская разработка. На опубликованном на Youtube-канале ведомства видео запечатлен момент проникновения спецназа в помещение. На кадрах видно, что первым идет военный со специальным бронещитом, который испускает яркие вспышки, успешно ослепляющие противника, а уже за ним следуют вооруженные бойцы.
Сайт kp.ru писал о том, что похожая технология была использована также в новейшей российской станции визуально-оптических помех "Филин". Данный комплекс предназначен для нейтрализации прицелов, приборов ночного видения и систем наведения на расстоянии до пяти километров.
Новое российское ослепляющее оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU