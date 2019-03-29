2019-03-29T22:01:21+03:00
Политика

"Нафтогаз" раскрыл запасной план на случай остановки транзита газа

В основе стратегии лежит увеличение числа хранилищ и объемов импорта сжиженного топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания "Нафтогаз" уже разработала запасной план на случай, если контракт с "Газпромом" о транзите российского топлива через территорию Украины все же не будет продлен. Об этом рассказал глава холдинга Андрей Коболев во время круглого стола в Брюсселе.

"Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа", - пояснил руководитель компании.

По его словам, такая стратегия сможет обеспечить энергетическую безопасность Украины, а потому уже сейчас начата работа по созданию дополнительных резервуаров. Также рассматривается вариант поставки газа "другими путями" и увеличение импорта топлива из стран ЕС.

"Убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если "Газпром" решит выбрать такой вариант", - цитирует Коболева "Укринформ".

Ранее сайт kp.ru уже рассказывал о том, как Киев готовится к прекращению транзита российского топлива. Так, украинские власти все еще допускают, что действующий контракт с "Газпромом" может быть продлен.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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