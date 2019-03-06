В Киеве придумали план на случай провала переговоров по транзиту газа
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала о том, что Киев вместе с партнерами подготовил запасной план действий на случай, если переговоры с Москвой по транзиту российского газа в Европу потерпят провал.
Однако для начала планируется придерживаться схемы, по которой будет подписано новый договор, подразумевающий интеграцию страны в энергетическое пространство Евросоюза. Для этого необходимо ратифицировать дополнительные приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС и сделать их юридически обязывающими.
"Любой новый президент или новое правительство будут обязаны выполнять эти правила. Поэтому это наш "план А" - создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство", - приводятся словам замминистра на сайте агентства "Укринформ".
Зеркаль подчеркнула. что Киев уже хорошо "изучил уроки" газового кризиса 2009 года, а потому сейчас совместно с партнерами, в том числе с США, готовит предупредительные меры на случай провала переговоров с Россией.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в правительстве РФ назвали условия сохранения транзита нашего газа через территорию Украины. Речь идет, прежде всего, об урегулировании отношений между компаниями на выгодных условиях при стабильной обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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