В Киеве придумали план на случай провала переговоров по транзиту газа

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-06T09:23:36+03:00

На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу Фото: REUTERS

Однако для начала украинские власти все же попытаются интегрировать страну в европейское энергетическое пространство

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала о том, что Киев вместе с партнерами подготовил запасной план действий на случай, если переговоры с Москвой по транзиту российского газа в Европу потерпят провал.

Однако для начала планируется придерживаться схемы, по которой будет подписано новый договор, подразумевающий интеграцию страны в энергетическое пространство Евросоюза. Для этого необходимо ратифицировать дополнительные приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС и сделать их юридически обязывающими.

"Любой новый президент или новое правительство будут обязаны выполнять эти правила. Поэтому это наш "план А" - создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство", - приводятся словам замминистра на сайте агентства "Укринформ".

Зеркаль подчеркнула. что Киев уже хорошо "изучил уроки" газового кризиса 2009 года, а потому сейчас совместно с партнерами, в том числе с США, готовит предупредительные меры на случай провала переговоров с Россией.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в правительстве РФ назвали условия сохранения транзита нашего газа через территорию Украины. Речь идет, прежде всего, об урегулировании отношений между компаниями на выгодных условиях при стабильной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU