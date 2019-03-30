2019-03-30T16:43:12+03:00
Политика

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Разработчик рассказал, зачем нужна так называемая корона на дульном срезе [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12Фото: REUTERS
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Разработчик рассказал об особенности новейшего автомата «Калашникова». Так, на дульном срезе АК-12 появились выступающие зубцы в форме короны.

Как заметил директор оружейного производства концерна «Калашников» Виктор Копытцев, инновация предназначена для бойцов спецподразделений и может выполнять несколько функций.

Во-первых, так называемая корона АК-12 помогает разбивать стекла при штурме. Во-вторых, изобретение необходимо для преодоления проволочных заграждений: достаточно насадить колючую проволоку на дуло и выстрелить, чтобы пуля перебила металлическую нить посередине.

«Это буквально ноу-хау, последние два-три года применяется», - сказал Копытцев в интервью телеканалу «Звезда».

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12.

Напомним, Ак-12 - автомат, производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение российской армии. Как писал сайт kp.ru, первая партия нового оружия поступила в войска в конце прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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