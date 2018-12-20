"Калашников" приступил к серийным поставкам автомата АК-12 для российской армии
Концерн "Калашников" приступил к серийным поставкам новейшего автомата АК-12 для российской армии.
- «Калашников» начал поставки автоматов АК-12 в рамках Гособоронзаказа-2019. 20 декабря Концерн отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2500 штук для Минобороны Российской Федерации. Это первый заказчик, получивший новейшие автоматы, - сообщается на сайте производителя.
В начале 2018 года стало известно, что новейшие автоматы АК-12 калибра 5.45 мм и АК-15 калибра 7.62 мм были приняты на вооружение Минобороны России. Известно, что устройство постепенно заменит АК-74.
Автомат был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных Сил России.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение.