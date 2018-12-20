СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-20T12:10:46+03:00

"Калашников" приступил к серийным поставкам автомата АК-12 для российской армии Фото: Александр БОЙКО

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Концерн "Калашников" приступил к серийным поставкам новейшего автомата АК-12 для российской армии.

- «Калашников» начал поставки автоматов АК-12 в рамках Гособоронзаказа-2019. 20 декабря Концерн отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2500 штук для Минобороны Российской Федерации. Это первый заказчик, получивший новейшие автоматы, - сообщается на сайте производителя.

В начале 2018 года стало известно, что новейшие автоматы АК-12 калибра 5.45 мм и АК-15 калибра 7.62 мм были приняты на вооружение Минобороны России. Известно, что устройство постепенно заменит АК-74.

Автомат был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных Сил России.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение.