Около 12 тысяч полицейских обеспечивают порядок на акциях «желтых жилетов» во Франции

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-30T16:59:30+03:00

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Порядка 12 тысяч полицейских и жандармов принимают участие в субботу в обеспечении порядка на акциях протестов «желтых жилетов» во Франции.

Префектура полиции Парижа, как передает ТАСС, усилила отряды полицейских на въездах в столицу, ведется проверка всех автомобилей, которые вызывают подозрение. Со своей стороны, пресс-секретарь парижской префектуры Летиция Виллар добавила, что также под особым контролем находятся пригороды столицы, в частности вокзалы.

30 марта протесты «желтых жилетов» должны пройти в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце, при этом в Авиньоне, Тулузе и Руане их проведение запрещено. Несмотря на такое решение властей, на манифестацию в Авиньоне уже вышил сотни французов, которые колонной идут по городу. В настоящее время произошло несколько столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Первая акция протеста «желтые жилеты» прошла во Франции 17 ноября 2018 года. Тогда люди выступили с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Однако затем список требований протестующих заметно расширился и теперь охватывает также политическую сферу. 23 марта в стране прошла очередная – 19-я по счету - акция протеста «желтых жилетов».

За время проведения таких акций, как ранее писал сайт kp.ru, от актов вандализма во Франции был нанесен ущерб на сумму около 200 млн евро.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU