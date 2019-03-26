Протесты «желтых жилетов» нанесли ущерб Франции почти на €200 млн
Французская федерация страхования подсчитала, что за время проведения манифестаций «желтые жилеты» во Франции от актов вандализма был нанесен ущерб на сумму около 200 млн евро. Такая сумма получились за период с 17 ноября 2018 года по 16 марта текущего.
В настоящее время почти все деньги, а именно 175 млн евро, уже выплачены компаниям в целях компенсации нанесенного ущерба и возмещения потерь. Еще 25 млн евро потрачено на компенсации для владельцев автомобилей и жилых зданий, передает радиостанция FranceInfo.
Во Франции акции протестов «желтые жилеты» начались еще 17 ноября прошлого года. Люди выступили с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Однако затем список требований протестующих заметно расширился и теперь охватывает также политическую сферу.
23 марта, как ранее сообщал сайт kp.ru, в стране прошла очередная – 19-я по счету - акция протеста «желтых жилетов». Традиционно уже она не обошлась без арестов. Предположительно, только в Париже полиция задержала 31 активиста. При этом не менее 15 манифестантов были оштрафованы за нарушение зоны запрета на демонстрации в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU