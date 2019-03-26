Протесты «желтых жилетов» нанесли ущерб Франции почти на €200 млн

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-26T16:59:31+03:00

Такая цифра была озвучена по подсчетам за четыре месяца протестов

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Французская федерация страхования подсчитала, что за время проведения манифестаций «желтые жилеты» во Франции от актов вандализма был нанесен ущерб на сумму около 200 млн евро. Такая сумма получились за период с 17 ноября 2018 года по 16 марта текущего.

В настоящее время почти все деньги, а именно 175 млн евро, уже выплачены компаниям в целях компенсации нанесенного ущерба и возмещения потерь. Еще 25 млн евро потрачено на компенсации для владельцев автомобилей и жилых зданий, передает радиостанция FranceInfo.

Во Франции акции протестов «желтые жилеты» начались еще 17 ноября прошлого года. Люди выступили с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Однако затем список требований протестующих заметно расширился и теперь охватывает также политическую сферу.

23 марта, как ранее сообщал сайт kp.ru, в стране прошла очередная – 19-я по счету - акция протеста «желтых жилетов». Традиционно уже она не обошлась без арестов. Предположительно, только в Париже полиция задержала 31 активиста. При этом не менее 15 манифестантов были оштрафованы за нарушение зоны запрета на демонстрации в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU