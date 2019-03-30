США отслеживают 250 обломков уничтоженного Индией спутника

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-30T17:46:20+03:00

В данный момент эти объекты не угрожают Международной космической станции

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Соединенные Штаты ведут наблюдение в космосе за почти 250 объектами, которые образовались от спутника после распада в ходе испытаний Индией противоспутниковой ракеты.

По данным представителей Пентагона, как сообщило агентство PTI, Объединенное командование космических операций (Joint Force Space Component Command, JFSCC) Стратегического командования ВС США будет продолжать наблюдение за ними до того момента, как они войдут в атмосферу Земли.

Там также добавили, что данные обломки не несут угрозу МКС. Ее орбита выше более чем на 100 километров, чем орбита, на которой было проведено испытание индийской противоспутниковой системы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, как писал сайт kp.ru, заявил, что вооруженным силам страны в ходе учений был уничтожен спутник на околоземной орбите. Оружие, использованное в ходе учений, было создано Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). По словам индийского премьера, только три страны в мире имеют такую возможность - США, Россия и Китай.

Напомним, ранее разведка США сообщила о том, что Россия провела вторые успешные испытания новой системы противоракетной и противоспутниковой обороны "Нудоль".

ИСТОЧНИК KP.RU