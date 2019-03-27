Индия уничтожила спутник на низкой околоземной орбите

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-27T10:36:15+03:00

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что вооруженным силам страны в ходе учений удалось уничтожить спутник на околоземной орбите. По словам главы индийского правительства, речь идет о "моменте гордости" для его страны.

"Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите", - цитирует Deutsche Welle заявление Моди. По его словам, "Индия теперь готова к войне в космосе". В своем заявлении Моди также подчеркнул, что проведенные учения не были направлены против какого-либо государства.

Оружие, использованное в ходе учений, было создано Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). "Только три страны в мире имеют такую возможность - США, Россия и Китай", - заключил Моди.

ИСТОЧНИК KP.RU