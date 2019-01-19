2019-01-19T02:27:18+03:00
Политика

Разведка США доложила об успешном испытании в России новой ПРО "Нудоль"

Ракета за 17 минут преодолела около трех тысяч километров и поразила условную цель
Юлия ДИВЕЕВА
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Разведка США узнала об успешном испытании ракеты "Нудоль" в РоссииРазведка США узнала об успешном испытании ракеты "Нудоль" в РоссииФото: REUTERS
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Россия провела вторые успешные испытания новой системы противоракетной и противоспутниковой обороны "Нудоль". Проведение тестовых пусков было зафиксировано разведслужбой США, которая подготовила секретный отчет.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с документом, испытания проходили 23 декабря 2018 года. Пущенная ракета за 17 минут пролетела около 3 тысяч километров и успешно достигла заданной цели. Конкретное место проведения испытания не уточняется.

"Российская PL-19 Nudol, система, которая, по оценкам американской военной разведки, будет сосредоточена в основном на противоспутниковых миссиях, была дважды успешно испытана в 2018 году", - говорится в материале на сайте телеканала.

По данным американской разведки, всего в России провели семь тестов этой системы ПРО. Ракета "Нудоль" способна выводить из строя коммуникационные и навигационные спутники, расположенные на низкой околоземной орбите. CNBC отмечает, что МКС и телескоп имени Хаббла также будут в хоне досягаемости новой системы.

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