2019-03-30T18:19:24+03:00
Общество

Суд арестовал предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе

Муслима Джамбекова отправили в СИЗО на два месяца [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Муслим ДжамбековМуслим ДжамбековФото: кадр с видео
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В субботу, 30 марта, Дорогомиловский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Муслима Джамбекова. Как уточнила официальный представитель суда Анастасия Татаруля, предполагаемого виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе отправили в СИЗО на два месяца - до 25 мая.

«Судом в отношении Джамбекова избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 25 мая», - приводит слова пресс-секретаря «Интерфакс».

Также Татаруля отметила, что Джамбекову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, смертельное ДТП случилось 25 марта. В тот день на Можайском шоссе столкнулись автомобили «Мерседес Гелендваген», за рулем которого находился Муслим Джамбеков, и «Нива». В результате погибли два человека: жертвами аварии стали девочка-подросток и ее мама. Между тем предполагаемый виновник ДТП - водитель «Мерседеса» - скрылся с места происшествия. Однако 29 марта он явился с повинной.

Муслим Джамбеков покаялся перед убитыми им россиянами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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