2019-03-25T12:00:47+03:00
Происшествия

Водитель «Гелендвагена» протаранил «Ниву» и сбежал: погибли два человека

Жертвами аварии стали девочка-подросток и ее мама
Семен ЕЛЕНИН
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Разбитый Мерседес на месте аварии. Фото vk.com/odi_cityРазбитый Мерседес на месте аварии. Фото vk.com/odi_city
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Московская полиция ищет водителя, который минувшей ночью сбежал после смертельного ДТП. Авария случилась около 01:00 на западе столицы, на 16 километре Можайского шоссе.

- Произошло столкновение двух автомобилей - «Мерседеса Гелендвагена» и «Нивы», - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления ГИБДД. - Двое пассажиров «Нивы» скончались, еще один находится в больнице. Водитель иномарки с места происшествия скрылся.

После смертельного ДТП водитель "Гелендвагена" сбежал с места аварии. Фото vk.com/odi_city

После смертельного ДТП водитель "Гелендвагена" сбежал с места аварии. Фото vk.com/odi_city

Как стало известно, среди погибших - девочка-подросток и ее 34-летняя мама. Глава семейства госпитализирован с тяжелыми травмами головы. От «Нивы» после удара внедорожника осталась груда искореженного метала.

Разбитая "Нива". Фото предоставлено "КП" очевидцем.

Разбитая "Нива". Фото предоставлено "КП" очевидцем.

Полицейским уже удалось выяснить личность владельца машины. Это молодой человек 25 лет. Однако кто именно был за рулем в момент аварии, прока неизвестно. Дознаватели изучают записи с камер видеонаблюдения.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск водителя, - заявили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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