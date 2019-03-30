2019-03-30T18:36:38+03:00
В мире

Протесты в Барселоне закончились беспорядками

Четыре человека задержаны, пятеро пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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Протесты в Барселоне закончились беспорядкамиПротесты в Барселоне закончились беспорядкамиФото: REUTERS
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В субботу, 30 марта, в Барселоне проходил митинг партии VOX под лозунгом «Каталония за Испанию».

Причем в какой-то момент к месту проведения акции попытались подойти сторонники организаций крайне левого толка, выступающих за независимость Каталонии. Между тем путь им преградила полиция. Тогда молодые люди начали забрасывать стражей порядка камнями, краской и яйцами. Кроме того, при этом агрессивно настроенные активисты переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, строили баррикады.

В итоге пять человек получили травмы различной степени тяжести. А еще четверо были задержаны, причем троих из них арестовали за нападение на человека, который шел на митинг партии VOX, передает Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время в Верховном суде Испании идут слушания по «каталонскому делу». Как отмечалось, на скамье подсудимых оказались 12 лидеров движения за независимость региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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