2019-02-12T20:25:19+03:00
В мире

В Испании начался суд над каталонскими политиками

На скамье подсудимых оказались 12 лидеров движения за независимость региона
Дарья ИВАШКИНА
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Суд над каталонскими политикамиСуд над каталонскими политикамиФото: REUTERS
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Во вторник, 12 февраля, в Верховном суде Испании начался процесс над каталонскими политиками, обвиняемыми подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств в связи с подготовкой и проведением в октябре 2017 года референдума о независимости своего региона.

На скамье подсудимых - 12 человек, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас и экс-спикер местного парламента Карме Форкадель. Стоит отметить, что прокуратура требует для каталонцев до 25 лет тюремного заключения, передает Reuters.

Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, при этом приговор планируется вынести до 26 мая, то есть перед тем как в стране пройдут муниципальные выборы. Таким образом, в течение следующих трех месяцев суду предстоит заслушать стороны обвинения и защиты, а также свыше 500 свидетелей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, на котором 90% жителей региона проголосовали за отделение от Мадрида. В ответ Испания ввела чрезвычайное положение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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