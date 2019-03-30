2019-03-30T19:11:51+03:00
В мире

Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

Однако чуть позже всех предполагаемых исламистов отпустили
Дарья ИВАШКИНА
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Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке терактаПолиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке терактаФото: REUTERS
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В субботу, 30 марта, появилась информация о том, что немецкая полиция провела несколько антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. При этом правоохранители задержали 11 мужчин в возрасте от 22 до 35 лет.

Всех этих людей заподозрили в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). По некоторым данным, задержанные занимались подготовкой теракта в ФРГ.

Между тем чуть позже выяснилось, что во время обысков стражи порядка не обнаружили «ни взрывчатки, ни оружия». В итоге всех возможных исламистов отпустили. Однако расследование предполагаемой подготовки теракта продолжается, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.

Кстати, напомним, ранее в марте в Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство «неверных». Как писал сайт kp.ru, мужчины хотели собрать деньги на оружие и транспорт, чтобы потом устроить теракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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