Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-30T19:11:51+03:00

Однако чуть позже всех предполагаемых исламистов отпустили

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В субботу, 30 марта, появилась информация о том, что немецкая полиция провела несколько антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. При этом правоохранители задержали 11 мужчин в возрасте от 22 до 35 лет.

Всех этих людей заподозрили в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). По некоторым данным, задержанные занимались подготовкой теракта в ФРГ.

Между тем чуть позже выяснилось, что во время обысков стражи порядка не обнаружили «ни взрывчатки, ни оружия». В итоге всех возможных исламистов отпустили. Однако расследование предполагаемой подготовки теракта продолжается, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.

Кстати, напомним, ранее в марте в Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство «неверных». Как писал сайт kp.ru, мужчины хотели собрать деньги на оружие и транспорт, чтобы потом устроить теракт.

ИСТОЧНИК KP.RU