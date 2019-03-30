2019-03-30T22:02:49+03:00
Звезды

Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил голову

Инцидент произошел во время репетиции
Дарья ИВАШКИНА
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Актер упал в «Гоголь-центре» и разбил головуАктер упал в «Гоголь-центре» и разбил головуФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 30 марта, появилась информация о том, что актер Семен Штейнберг получил травму во время репетиции в театральном центре «Гоголь-центр». По словам очевидцев, артист упал и ударился головой, после чего у него началось кровотечение.

Как стало известно, коллеги Штейнберга сразу же вызвали скорую помощь, а прибывшие на вызов медики оказали актеру всю необходимую помощь. При этом госпитализация артисту не потребовалась, сообщает РЕН ТВ.

Кстати, напомним о случае, произошедшем на последней церемонии вручения премии «Оскар». Как писал сайт kp.ru, тогда актер Рами Малек упал со сцены в зрительный зал. Случилось это после того, как артист получил награду за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Стоит отметить, что тогда 37-летнему Малеку также понадобилась помощь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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