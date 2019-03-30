В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара

СЕГОДНЯ 22:40 2019-03-30T22:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В спорткомплексе «Олимпийский», который находится на Олимпийском проспекте в Москве, рассказали подробности ЧП, случившегося там ранее в субботу, 30 марта. Как отметили в пресс-службе, в здании стадиона, который с 1 января этого года закрыт на капитальный ремонт, произошло задымление на 25-й отметке, то есть под кровлей арены.

Что касается причины инцидента, то ей стало попадание искры на обшивку воздухоотвода. При этом представитель спортивного комплекса подчеркнул, что открытого огня зафиксировано не было, а очаг задымления был оперативно устранен. Также в результате ЧП обошлось без пострадавших, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 30 марта, очевидцы поделились с «Комсомольской правдой» видео, на котором запечатлено как с верхних этажей спорткомплекса «Олимпийский» валит густой черный дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700284" frameborder="0"></iframe> Пожар в спорткомплексе «Олимпийский».

ИСТОЧНИК KP.RU