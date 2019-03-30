В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара
В спорткомплексе «Олимпийский», который находится на Олимпийском проспекте в Москве, рассказали подробности ЧП, случившегося там ранее в субботу, 30 марта. Как отметили в пресс-службе, в здании стадиона, который с 1 января этого года закрыт на капитальный ремонт, произошло задымление на 25-й отметке, то есть под кровлей арены.
Что касается причины инцидента, то ей стало попадание искры на обшивку воздухоотвода. При этом представитель спортивного комплекса подчеркнул, что открытого огня зафиксировано не было, а очаг задымления был оперативно устранен. Также в результате ЧП обошлось без пострадавших, передает РИА Новости.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 30 марта, очевидцы поделились с «Комсомольской правдой» видео, на котором запечатлено как с верхних этажей спорткомплекса «Олимпийский» валит густой черный дым.
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский».
ИСТОЧНИК KP.RU