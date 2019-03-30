2019-03-30T22:40:43+03:00
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожара

Как выяснилось, ЧП случилось из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожараВ спорткомплексе «Олимпийский» назвали причину пожараФото: кадр с видео
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В спорткомплексе «Олимпийский», который находится на Олимпийском проспекте в Москве, рассказали подробности ЧП, случившегося там ранее в субботу, 30 марта. Как отметили в пресс-службе, в здании стадиона, который с 1 января этого года закрыт на капитальный ремонт, произошло задымление на 25-й отметке, то есть под кровлей арены.

Что касается причины инцидента, то ей стало попадание искры на обшивку воздухоотвода. При этом представитель спортивного комплекса подчеркнул, что открытого огня зафиксировано не было, а очаг задымления был оперативно устранен. Также в результате ЧП обошлось без пострадавших, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 30 марта, очевидцы поделились с «Комсомольской правдой» видео, на котором запечатлено как с верхних этажей спорткомплекса «Олимпийский» валит густой черный дым.

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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