2019-03-31T16:57:00+03:00
В мире

Во Франции мужчина "заминировал" вокзал, боясь опоздать на поезд

Железнодорожное движение было приостановлено на полтора часа, а самого хулигана отследили по номеру телефона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция отследила звонившего по номеру телефонаПолиция отследила звонившего по номеру телефонаФото: REUTERS
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Во Франции мужчина настолько боялся опоздать на поезд, что решил подключить к делу сотрудников правоохранительных органов. Он сообщил в полицию о неком подозрительном предмете на вокзале города Ренн из-за чего движение железнодорожного транспорта в данном районе было прервано на полтора часа.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, примерно в 9:00 по местному времени (11.00 мск). Наряды полиции и военных тут же оцепили район для поиска бомбы и даже приостановили движение автомобильного транспорта. Осмотр был завершен лишь к 11:00 и не принес никаких результатов - взрывное устройство так и не нашли.

Поезда вновь пришли в движение, а правоохранители начали выяснять личность "шутника". Местоположение мужчины удалось быстро отследить по его телефону. Хулигана задержали прямо в вагоне поезда, на который он все же, похоже, успел. За такой поступок "телефонному террористу" может грозить до двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро, сообщает портал France Info.

Тем временем на Украине также проверяют сообщения о минировании объектов. Сайт kp.ru писал о том, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва в одной из крупнейших киевских гостиниц, а также на станциях метро города Днепр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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