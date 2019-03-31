2019-03-31T22:26:34+03:00
Политика

«Летающий кошмар»: в США оценили новый российский дрон

Про беспилотник написал американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha
Екатерина БОЛГОВА
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Американский эксперт рассказал о "летающем кошмаре" из РоссииАмериканский эксперт рассказал о "летающем кошмаре" из РоссииФото: скриншот видео
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Новый российский дрон, рассчитанный на перехват беспилотных летательных аппаратов, оценили в Соединенных Штатах. Как отмечает американский эксперт Кайл Мизоками в материале на портале Foxtrot Alpha, беспилотник оснащен автоматическим дробовиком "Вепрь", что превращает его в грозное вооружение. По мнению специалиста, дробь опаснее для летательных аппаратов, чем обычные пули.

Дрон может взлетать и приземляться вертикально, а в полете может находиться около 40 минут. Российский летательный аппарат Мизоками называет "летающим кошмаром". По мнению эксперта, дрон может использоваться не только для устранения других аппаратов, но живой силы соперника.

"Война ужасает уже в том виде, в каком она есть сейчас. Теперь добавьте к этому рой тысяч летающих роботов с дробовиками", - добавляет специалист.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее российские конструкторы представили модель первого отечественного гиперзвукового космического дрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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