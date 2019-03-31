2019-03-31T22:52:59+03:00
Происшествия

Немецкая полиция начала расследование катастрофы, в результате которой погибла совладелица S7

По словам представителя полиции, расследование будет идти до конца следующей недели
Александр ДЖУМАЕВ
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Частный самолет авиакомпании "Глобус" потерпел крушение на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах вечером в воскресенье, 31 марта.Частный самолет авиакомпании "Глобус" потерпел крушение на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах вечером в воскресенье, 31 марта.Фото: EAST NEWS
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Полиция ФРГ будет вести расследование крушения легкого самолета, на борту которого находилась совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, до конца следующей недели. Об этом заявил представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"Расследование будет идти всю ночь и продлится, скорее всего, до конца недели", - приводит "Интерфакс" слова Хохштедтера. Говоря об информации о гибели Наталии Филевой, представитель правоохранительных органов заявил, что не может ее подтвердить.

"В самолете, по предварительным данным, был пилот и два пассажира, предположительно, россияне. Мы не будем подтверждать (их личности) до тех пор, пока не будем знать наверняка", - добавил он, отметив, что при крушении самолет полностью сгорел.

Частный самолет авиакомпании "Глобус" потерпел крушение на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах вечером в воскресенье, 31 марта. По имеющимся данным, на борту самолета находились пять человек: трое из них, в том числе Наталия Филева и ее отец, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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