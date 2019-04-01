2019-04-01T10:19:04+03:00
Общество

YouTube открыл доступ к ранее заблокированным роликам Парфенова и Дудя

Речь идет о первом выпуске программы "Намедни" и интервью с экс-резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причиной блокировки видео стали нарушения условий платформыПричиной блокировки видео стали нарушения условий платформыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Видеохостинг YouTube открыл доступ к ранее заблокированным роликам журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Речь идет о первом выпуске программы "Намедни" на канале Parfenon и интервью с экс-резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.

Сайт kp.ru писал о том, что оба видео были удалены с просторов видеохостинга на прошлой неделе, 28 марта. В качестве причины значилось нарушение условий использования YouTube. При этом никаких подробностей не приводилось.

Тогда же продюсер "Намедни" Илья Овчаренко подал апелляцию на такое решение и пообещал решить вопрос в течение нескольких дней. Уже сейчас ролики доступны для просмотра.

Между тем, это уже далеко не первый случай блокировки. Например, в январе с просторов YouTube исчезла черная комедия о блокадном Ленинграде под названием "Праздник".

ИСТОЧНИК KP.RU

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