Россияне стали чаще выбирать билеты на самолеты без багажа

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-01T10:42:12+03:00

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Россияне все чаще стали выбирать перелеты без багажа. С собой берется только ручная кладь – это экономит деньги пассажира и несет выгоды авиакомпании. Первые добираются до пункта назначения почти в два раза дешевле. В I квартале средний чек на «стандартные» билеты в обе стороны составил 8078 рублей, на безбагажные — 5071 рубль. Вторые повышают свои рейтинги в поисковой системе и обеспечивают загрузку самолетов.

По подсчетам сервиса путешествий «Туту.ру» с 2016 по 2019 год доля безбагажных билетов в среднем выросла с 26 до 35,5%, а на внутренних линиях приблизилась к 40%. По России пассажиры предпочитают перемещаться налегке, а вот в Европу стараются покупать билеты с включенным багажом: с 18 до 19,7%. Что касается ближнего зарубежья, то здесь показатель относительно стабилен и держится на отметке в 17%.

Сервис OneTwoTrip подтверждает данную тенденцию. Опрос 30 тысяч пассажиров показал, что в 2016-м такими билетами пользовались 45% респондентов, а в 2018 году — уже 52%.

Внутри страны чаще всего без багажа летают в Крым, Сочи, Анапу и Тиват. На международных рейсах налегке следуют в Париж, Берлин, пишет газета "Известия".

Кстати, у РЖД тоже появились экономные билеты. Они включают в себя багаж, но вернуть их обратно нельзя. О введении невозвратных билетов на поезда сообщили в руководстве компании. Такой проездной документ будет обозначен соответствующей иконкой. Она на сайте будет рядом с соответствующим невозвратным тарифом.

ИСТОЧНИК KP.RU