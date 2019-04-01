2019-04-01T14:00:35+03:00
Политика

Президент Южной Кореи заявил о готовности КНДР и США продолжать диалог

По словам Мун Чжэ Ина, отсутствие договоренностей по итогам последнего саммита в Ханое создано лишь временные трудности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАССПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАСС
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Соединенные Штаты и КНДР настроены на продолжение диалога по денуклеаризации, несмотря на то, что последний двусторонний саммит в Ханое закончился довольно неудачно. Такое заявление сделал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Отсутствие договоренностей в ходе второго американско-северокорейского саммита создало временные трудности, но совершенно четко был подтвержден тот факт, что Сеул, Вашингтон и Пхеньян не хотят возвращаться к той ситуации, которая была в прошлом", - сказал глава государства в ходе совещания со своими помощниками.

Политик напомнил, что за минувший год сторонам удалось достичь гораздо большего прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова, чем за все предыдущие 70 лет, поэтому возникновение проблем ожидаемо. Однако, по мнению Мун Чжэ Ина, США И КНДР в итоге удастся преодолеть возникающие трудности, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Сеуле заявили о намерении пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммит АСЕАН, который пройдет в Пусане в конце ноября. Решение по данному вопросу еще не принято, поскольку Южная Корея должна заслушать мнения стран-участниц ассоциации.

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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