Президент Южной Кореи заявил о готовности КНДР и США продолжать диалог
Соединенные Штаты и КНДР настроены на продолжение диалога по денуклеаризации, несмотря на то, что последний двусторонний саммит в Ханое закончился довольно неудачно. Такое заявление сделал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
"Отсутствие договоренностей в ходе второго американско-северокорейского саммита создало временные трудности, но совершенно четко был подтвержден тот факт, что Сеул, Вашингтон и Пхеньян не хотят возвращаться к той ситуации, которая была в прошлом", - сказал глава государства в ходе совещания со своими помощниками.
Политик напомнил, что за минувший год сторонам удалось достичь гораздо большего прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова, чем за все предыдущие 70 лет, поэтому возникновение проблем ожидаемо. Однако, по мнению Мун Чжэ Ина, США И КНДР в итоге удастся преодолеть возникающие трудности, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Сеуле заявили о намерении пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммит АСЕАН, который пройдет в Пусане в конце ноября. Решение по данному вопросу еще не принято, поскольку Южная Корея должна заслушать мнения стран-участниц ассоциации.
Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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