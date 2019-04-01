Президент Южной Кореи заявил о готовности КНДР и США продолжать диалог

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-01T14:00:35+03:00

По словам Мун Чжэ Ина, отсутствие договоренностей по итогам последнего саммита в Ханое создано лишь временные трудности

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Соединенные Штаты и КНДР настроены на продолжение диалога по денуклеаризации, несмотря на то, что последний двусторонний саммит в Ханое закончился довольно неудачно. Такое заявление сделал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Отсутствие договоренностей в ходе второго американско-северокорейского саммита создало временные трудности, но совершенно четко был подтвержден тот факт, что Сеул, Вашингтон и Пхеньян не хотят возвращаться к той ситуации, которая была в прошлом", - сказал глава государства в ходе совещания со своими помощниками.

Политик напомнил, что за минувший год сторонам удалось достичь гораздо большего прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова, чем за все предыдущие 70 лет, поэтому возникновение проблем ожидаемо. Однако, по мнению Мун Чжэ Ина, США И КНДР в итоге удастся преодолеть возникающие трудности, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Сеуле заявили о намерении пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммит АСЕАН, который пройдет в Пусане в конце ноября. Решение по данному вопросу еще не принято, поскольку Южная Корея должна заслушать мнения стран-участниц ассоциации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU