2019-04-01T14:37:51+03:00
В мире

Умер Рафаэль Санчес Ферлосио - испанский писатель-новеллист

В Мадриде в возрасте 91 года умер Рафаэль Санчес Ферлосио
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Умер писатель Рафаэль Санчес ФерлосиоУмер писатель Рафаэль Санчес ФерлосиоФото: Артем КИЛЬКИН
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В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что умер Рафаэль Санчес Ферлосио - известный испанский писатель, автор романа "Харама". Смерть застала мужчину в возрасте 91 года в Мадриде. Печальное известие распространило издательство, занимающееся публикацией книг новеллиста.

Согласно данным газеты El Pais, прощание с писателей состоится уже в этот понедельник в Мадриде. Начало запланировано на 14.30 по местному времени (15.30 по мск). На следующей день в этом же городе пройдут похороны.

Рафаэль Санчес Ферлосио родился 4 декабря 1927 года в Риме. За всю свою жизнь он написал множество различных эссе и рассказов, пронизанных его неповторимым стилем. Среди наиболее известных произведений значится роман от 1955 года под названием "Харама".

Сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года скончался также украинский писатель и сценарист Василий Портяк. По его сценариям были сняты такие художественные фильмы, как «Меланхолический вальс», «Вишнёвые ночи», «Нам звоны не играли, когда мы умирали», «Атентат. Осеннее убийство в Мюнхене» и «Пудель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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