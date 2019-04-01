Опубликован свежий рейтинг травли медиаперсон

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-01T15:40:03+03:00

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Телеканал RT изучал публикации в сетевых СМИ, блогосфере и социальных сетях в период с 22-го по 28 марта и по итогам проделанной работы составил свежий «Рейтинг травли» медиаперсон.

Так, возглавила список журналистка Божена Рынска (33,5%): поводом для травли стало интервью, которое бывшая жена Игоря Малашенко дала Ксении Собчак. Также женщину активно критиковали за намерение завести ребенка от покойного супруга.

Второе место рейтинга досталось блогеру Белле Рапопорт (26,8%), а третье - телеведущей Ольге Скабеевой (13,4%). Как выяснилось, интернет-пользователи по-прежнему активно обсуждали конфликт Рапопорт с брендом Lush, а Скабееву ругали за шуточный ролик об участии в выборах президента Украины.

Кроме того, в десятку «Рейтинга травли» вошли Владимир Соловьев, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер.

ИСТОЧНИК KP.RU