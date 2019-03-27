Божена Рынска рассказала Собчак о завещании Малашенко и разрыдалась

Божена Рынска дала первое интервью после смерти супруга Игоря Малашенко. Светская львица откровенно рассказала Ксении Собчак о том, что она получила в наследство от одного из создателей НТВ.

Божена Рынска стала гостьей траурного выпуска программы "Осторожно, Собчак". Ксения пришла к журналистке с букетом роз. Безутешная вдова в цветастом платье и с новой прической провела гостью по большой квартире, в которой до недавнего времени жила с Игорем Малашенко.

Когда девушки присели на диван, заявязалась задушевная беседа. Божена сообщила, что муж не оставил ей наследства: "Игорь мне не оставил ничего, по наследству все положено им" (видимо, имея в виду детей и бывшую жену Малашенко - прим. ред.) Говоря о покойной муже, у Божены то и дело наворачивались слезы. Несколько раз она рыдала.

Журналистка пообещала не оспаривать документ. Сейчас у нее только две квартиры, одну из которых она намерена сдавать: "Чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру. Я могла бы все распродать, сдавать ту квартиру, а в этой жить".

Но тут же признает: "Прожить на эти деньги никак не сможет". Ведь ей предстоит сделать процедуру ЭКО, чтобы родить ребенка от умершего возлюбленного. Ведь у нее остались замороженные эмбрионы. На вопрос Собчак, будет ли рожденный таким образом ребенок иметь право на имущество Малашенко, Рынска ответила утвердительно: "Да, будет иметь, безусловно".

Божена Рынска дала первое интервью после смерти супруга Игоря Малашенко

"Я буду пытаться ребенка от Игоря получить. У нас остались замороженные эмбрионы. Я пытаюсь зачать этого ребенка", - добавила убитая горем женщина и расплакалась.

В ходе передачи выяснилось, что Божена и Игорь ночевали в разных постелях, "потому что Игорь храпел, как корабельный ревун". Рынска также заявила, что использует соцсети для торговли своих подержанных вещей и абсолютно ничего зазорного в своих действиях не видит. Она заявила, что не бывает неудачного момента для того, чтобы торговать. "Я американка отчасти... Нас приучили, что продавать и торговать не стыдно... Мне нужно заплатить 104 тысячи за попытку ЭКО. Значит, мне нужно эти деньги набрать, и я их набираю. А что делать?" - развела руками блогерша.

По словам вдовы, ее муж начал грозить суицидом с ноября 2018 года из-за тяжелого суда по разделу имущества со своей бывшей супругой. В итоге он не выдержал давления, уехал в Испанию и покончил с собой. "Он всю ночь пил. В желудке было найдено много вина. Никакой записки даже не оставил", - сетует Божена.

Безутешная вдова в цветастом платье и с новой прической провела гостью по большой квартире

Она рассказала, что после известия о самоубийстве Малашенко сама попыталась свести счеты с жизнью. "И до сих пор хочу. Ты говоришь, что квартира красивая, а я не вижу этой красоты, я не чувствую вкуса продуктов", - добавила она с прискорбием. Рынска призналась, что ей сложно говорить о смерти Малашенко, так как за восемь лет совместной жизни супруги буквально "проросли" в друг друга.

Как писал сайт kp.ru, тело Малашенко нашли в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Эксперты подтвердили, что он покончил с собой. Рынска ранее заявляла, что его смерть могла быть насильственной. По ее словам, уход из жизни был выгоден бывшей жене Елене Пивоваровой. Похоронили медиаменеджера 18 марта в Москве на Троекуровском кладбище.

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