2019-04-01T16:25:48+03:00
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета

Предположительно, среди погибших и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Тела жертв крушения бизнес-джета в Германии извлекли из-под обломковТела жертв крушения бизнес-джета в Германии извлекли из-под обломковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник днем, 1 апреля, появилась информация о том, что спасатели извлекли из-под обломков тела всех трех жертв крушения бизнес-джета Epic-LT, которое произошло в минувшее воскресенье, 31 марта, в Германии.

Предположительно, среди погибших и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, сообщает Associated Press. При этом агентство не приводит никаких других подробностей поисково-спасательной операции.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, бизнес-джет Epic-LT разбился в минувшее воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах, расположенный неподалеку от Франкфурта-на-Майне. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали совладелец S7 Наталия Филева - одна из богатейших женщин России, ее отец Валерий Карачев, а также пилот частного воздушного судна Андрей Дикун.

Полиция и пожарные прибыли на место крушения самолета, на котором летела Наталия Филева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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