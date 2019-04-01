Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета
В понедельник днем, 1 апреля, появилась информация о том, что спасатели извлекли из-под обломков тела всех трех жертв крушения бизнес-джета Epic-LT, которое произошло в минувшее воскресенье, 31 марта, в Германии.
Предположительно, среди погибших и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, сообщает Associated Press. При этом агентство не приводит никаких других подробностей поисково-спасательной операции.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, бизнес-джет Epic-LT разбился в минувшее воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах, расположенный неподалеку от Франкфурта-на-Майне. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали совладелец S7 Наталия Филева - одна из богатейших женщин России, ее отец Валерий Карачев, а также пилот частного воздушного судна Андрей Дикун.
Полиция и пожарные прибыли на место крушения самолета, на котором летела Наталия Филева.
ИСТОЧНИК KP.RU