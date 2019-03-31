Появились фото с места крушения самолета c совладелицей S7 Наталией Филевой
В сети появились фото с места крушения частного самолета в Германии, в результате которого погибли жена и тесть создателя и основателя авиакомпании S7 Владислава Филева. Наталия Филева занимала должность председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». У нее остались четверо детей, один из которых - приемный.
Ранее также сообщалось о гибели основателя и владельца группы S7 Владислава Филева. Однако позже стало известно, что его на в самолете не было.
Спасатели работают на месте кпадения самолета.Фото: EAST NEWS
Фото: EAST NEWS
Самолет компании "Глобус", на борту которого находились пять человек, разбился вечером в воскресенье, 31 марта, в Германии. Жертвами трагедии стали три человека, в том числе двое россиян: Наталия Филева и ее отец. Управление по расследованию авиапроисшествий Германии объявило о начале расследования обстоятельств случившейся катастрофы
ИСТОЧНИК KP.RU