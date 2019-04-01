Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире в 2018

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-01T17:46:22+03:00

Чистая прибыль нефтяной компании оказалась больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых

Изменить размер текста: A A

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco признана самой прибыльной в мире в 2018 году. Ее чистая прибыль больше, чем у Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых. Об этом сообщают рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Чистая прибыль саудовской компании за прошлый год составила 111,1 миллиарда долларов, что значительно превышает результаты американской корпорации Apple и южнокорейской Samsung, занявших вторую и третью строчки рейтинга. Доходы Apple оказались почти в два раза меньше, чем у Saudi Aramco и составили 59,5 миллиарда долларов. Меньше заработал Samsung с чистой прибылью в 35,1 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что финансовые показатели Saudi Aramco держались в тайне с момента основания компании в 1988 году. Раскрытие информации было приурочено к выходу нефтяной компании на рынок ценных бумаг.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году Российский фонд прямых инвестиций и Saudi Aramco объявили о создании платформы для инвестиций в буровую компанию Eurasia Drilling Company, а также договорились о вложениях в российский холдинг «Новомет».

ИСТОЧНИК KP.RU