2019-04-01T18:29:12+03:00
Происшествия

У разбившегося в Германии частного самолета ранее были проблемы с шасси

Речь идет о бизнес-джете, в результате крушения которого погибла совладелица S7 Наталия Филева [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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У разбившегося в Германии частного самолета ранее были проблемы с шассиУ разбившегося в Германии частного самолета ранее были проблемы с шассиФото: REUTERS
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В понедельник, 1 апреля, в Федеральном управлении расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) подтвердили, что бизнес-джет Epic-LT, разбившийся в минувшее воскресенье, 31 марта, в Германии, ранее попадал в авиаинцидент.

Как выяснилось, самолет, в результате крушения которого погибли трое россиян, несколько лет назад «сел на брюхо» в московском аэропорту Домодедово, после чего был восстановлен и продолжил летать. «Да, нам это известно, это будет указано в докладе по итогам расследования», - сказал представитель BFU РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье появилась информация о том, что одна из богатейших женщин России, совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Как выяснилось, частный самолет Epic-LT потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах, расположенный неподалеку от Франкфурта-на-Майне.

Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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