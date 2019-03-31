Погибла одна из богатейших женщин России, «мама» S7 Наталия Филева

Одна из богатейших женщин России, совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Поначалу сообщалось, что в частном самолете, разбившемся в районе Франкфурта-на-Майне, находился ее муж, также совладелец S7, Владислав Филев. Потом это сообщение было опровергнуто, в пресс-службе S7 Group подтверждают именно гибель Наталии Филевой.

Причины катастрофы и ее детали пока неизвестны. По данным портала Aviation Savety Network, ЧП произошло с бизнес-джетом Epic LT при непонятных пока обстоятельствах. После катастрофы борт был уничтожен сильным пожаром. Погибли трое — пилот и двое пассажиров-россиян (предположительно вместе с Наталией Филевой в самолете находился ее отец).

Место трагедии обследуют специалисты.Фото: EAST NEWS

В сообщении пресс-службы S7, которое получили информационные агентства, говорится, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией — при участии российских авиационных властей.

Наталия Филева возглавляла совет директоров группы S7 (туда входят «Сибирь» и «Глобус» - обе авиакомпании летают под брендом S7). Фактически S7 — семейное предприятие, которым Наталия и ее муж Владислав рука об руку занимаются с 90-х годов.

Собственно, владельцами авиационного бизнеса супруги стали почти случайно. Филевы занимались операциями с ценными бумагами в родном Новосибирске. Благо у Наталии был достаточно успешный опыт работы в финансовой сфере. Она возглавляла сначала Новосибирский филиал инвестиционной компании "Еврофинансы", затем была генеральным директором ИК "Еврофинансы-Новосибирск".

Поначалу в руки Филевых попал один из самолетов «Сибири» - за долги. Дальше — больше. Первые пакеты акций авиакомпании «Сибирь» супруги приобрели по просьбе местных чиновников — те обещали их выкупить после того, как удастся собрать контрольный пакет. Был кризисный 1998 год, финансовое положение «Сибири» было аховым… Но и чиновники не спешили выполнять обещания… Весь этот чисто российский детектив закончился тем, что супруги закрыли свою финансовую компанию и сами занялись «Сибирью», сменив там руководство и команду.

За эти годы региональная новосибирская авиакомпания превратилась в главного и практически единственного на российском рынке значимого конкурента «Аэрофлота». По объему перевозок S7 занимает сейчас второе место.

Кроме «Сибири» и «Глобуса» в группу S7 входит также розничная сеть по продаже авиа- и железнодорожных билетов, туристических путевок, учебный авиацентр, холдинг, занимающийся техническим обслуживанием самолетов.

Плавучий космодром "Морской старт". Фото: s7space.ru

С 2016 года S7 занялась космическим бизнесом — приобрела плавучий космодром «Морской старт». Ведутся работы над созданием под этот проект многоразовой ракеты-носителя. В связи с этим супруга Наталии, совладельца S7 Владислава Филева уже успели прозвать русским Илоном Маском.

Но именно Наталии приписывали роль главного стратега компании. Считается, что это с ее легкой руки был проведен ребрендинг, в результате которого «Сибирь» превратилась в S7 (это международный код, под которым летала «Сибирь»). И у компании появился тот самый хорошо запоминающийся имидж — окрашенные в яркий салатовый цвет самолеты S7 легко узнаются в любом аэропорту мира.

Наталия Филева входила в пятерку богатейших женщин России, по версии Forbes. В рейтинге за 2018 год она разделила 3 и 4 место с Еленой Рыболовлевой — состояние обеих оценивается в $600 миллионов.

Дочь Татьяна пошла по стопам отца.Фото: ТАСС

У Наталии и Владислава Филевых трое своих детей и один приемный ребенок. Дочь Татьяна — также в семейном бизнесе. Она занималась маркетингом, рекламой и развитием программ лояльности, а с тех пор, как Владислав решил сосредоточиться на космической программе группы S7, приняла от отца пост гендиректора.

«КП» выражает соболезнования семье и близким погибшей.

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