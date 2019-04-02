2019-04-02T10:12:31+03:00
Происшествия

Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову

Данная мера пресечения будет действительна до 4 июля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАССРежиссер Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС
Изменить размер текста:

Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется в хищении государственных средств выделенных на реализацию проекта "Платформа". Соответствующее решение было принято в ходе заседания во вторник, 2 апреля.

"Удовлетворить ходатайство прокурора и продлить домашний арест Серебренникову до 4 июля", - огласила вердикт судья Ирина Акуратова.

Что касается других фигурантов дела "Седьмой студии" - продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум, то они также останутся под домашним арестом до 4 июля. Еще один обвиняемый Алексей Малобродский, как и прежде, находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что о продлении сроков домашнего ареста фигурантов данного дела попросило гособвинение. По версии следствия, именно эти люди организовали хищение 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры России на популяризацию современного искусства. Между тем, Серебренников находится под домашним арестом уже с августа 2017 года.

Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом.Мосгорсуд признал законным продление до 19 января домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Советник Зеленского не видит смысла в проведении дебатов с Порошенко
Более двухсот человек забронировали себе «вологодский гектар»
Божена Рынска взяла фамилию покойного мужа
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
В Китае на поминках взорвался газовый баллон, пострадали 66 человек
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии
На племянницу Скрипаля напали в Ярославле: "Целенаправленно бил меня в лицо"
Зеленский вдвое опережает Порошенко по итогам обработки 97,8% бюллетеней
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
WP: Дети убитого журналиста Хашукджи получили от Саудовской Аравии компенсации
Около 22% россиян не имеют доступа к централизованной канализации
Еще одна женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Помпео обсудил "российскую агрессию" с главой МИД Румынии
Минфин предложил дополнить Налоговый кодекс новыми главами
Погода в Москве на 2 апреля 2019 года: тепло и без осадков
Названа вероятная причина крушения самолета совладелицы S7
Во второй тур выборов президента Украины прошли Зеленский и Порошенко
Пушков посмеялся над Климкиным, поздравившим украинцев с окончанием договора о дружбе с Россией
Индия и Пакистан снова подняли в воздух свои истребители
Глава МВБ США распорядилась ускорить развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой
В Санкт-Петербурге умер актер Александр Васильев
Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным
Глава МВД России прибыл в Пхеньян
Депутат ВР рассказал, что будет, если президентом Украины станет Зеленский
Мадуро сменил главу Минэнерго Венесуэлы
Британский парламент опять отверг все альтернативы по Brexit
Власти Венесуэлы хотят лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности