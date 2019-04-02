Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-02T10:12:31+03:00

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Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется в хищении государственных средств выделенных на реализацию проекта "Платформа". Соответствующее решение было принято в ходе заседания во вторник, 2 апреля.

"Удовлетворить ходатайство прокурора и продлить домашний арест Серебренникову до 4 июля", - огласила вердикт судья Ирина Акуратова.

Что касается других фигурантов дела "Седьмой студии" - продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум, то они также останутся под домашним арестом до 4 июля. Еще один обвиняемый Алексей Малобродский, как и прежде, находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что о продлении сроков домашнего ареста фигурантов данного дела попросило гособвинение. По версии следствия, именно эти люди организовали хищение 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры России на популяризацию современного искусства. Между тем, Серебренников находится под домашним арестом уже с августа 2017 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/630914" frameborder="0"></iframe> Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом.Мосгорсуд признал законным продление до 19 января домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU