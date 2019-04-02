Более двухсот человек забронировали себе «вологодский гектар»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-02T10:44:45+03:00

В первый день работы проекта «Вологодский гектар» через одноименную информационную систему забронировано 1585 гектаров земли

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1 апреля земли сельхозназначения зарезервировали 232 жителя страны.

Напомним, что «Вологодский гектар» - программа, инициированная губернатором региона Олегом Кувшинниковым для того, чтобы привлечь на Вологодчину жителей страны, заинтересованных в развитии сельского хозяйства. В отличие от «дальневосточного гектара», вологодскую землю участники проекта получат в собственность бесплатно, минуя этап аренды.

Всего на первом этапе будут предоставлены 3300 гектаров земли в Вожегодском, Вашкинском и Никольском районах. Землю можно использовать для растениеводства и животноводства, для организации фермерских хозяйств, заготовки сена.

На специальном сайте GEKTAR35.RU можно дистанционно выбрать и зарезервировать до 10 гектаров (для физических) и до 100 гектаров (для юридических лиц). Там же можно подать заявления о предварительном согласовании участка и его предоставлении. Для этого необходимо иметь лишь подтвержденную учетную запись пользователя портала Госуслуг.

Помимо земли переселенцы из других регионов смогут получить «подъемные» в размере 10 прожиточных минимумов на члена семьи, это почти 110 тысяч рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU