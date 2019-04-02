Более двухсот человек забронировали себе «вологодский гектар»
1 апреля земли сельхозназначения зарезервировали 232 жителя страны.
Напомним, что «Вологодский гектар» - программа, инициированная губернатором региона Олегом Кувшинниковым для того, чтобы привлечь на Вологодчину жителей страны, заинтересованных в развитии сельского хозяйства. В отличие от «дальневосточного гектара», вологодскую землю участники проекта получат в собственность бесплатно, минуя этап аренды.
Всего на первом этапе будут предоставлены 3300 гектаров земли в Вожегодском, Вашкинском и Никольском районах. Землю можно использовать для растениеводства и животноводства, для организации фермерских хозяйств, заготовки сена.
На специальном сайте GEKTAR35.RU можно дистанционно выбрать и зарезервировать до 10 гектаров (для физических) и до 100 гектаров (для юридических лиц). Там же можно подать заявления о предварительном согласовании участка и его предоставлении. Для этого необходимо иметь лишь подтвержденную учетную запись пользователя портала Госуслуг.
Помимо земли переселенцы из других регионов смогут получить «подъемные» в размере 10 прожиточных минимумов на члена семьи, это почти 110 тысяч рублей на человека.
ИСТОЧНИК KP.RU