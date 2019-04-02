Путин поздравил Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-02T11:01:48+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. В поздравительной телеграмме, которую он ему направил, отмечается, что страны значительно продвинулись по пути сотрудничества и интеграции.

Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия реализуют масштабные проекты, которые охватывают торгово-экономическую, гуманитарную, научно-техническую отрасли взаимодействия. «Координация усилий в сферах внешней политики и обороны способствует укреплению международных позиций России и Беларуси, обеспечению безопасности наших граждан", - добавил он.

Ранее во вторник, как писал сайт kp.ru, Лукашенко поздравил президента России с Днем единения народов двух наших стран. Президент Белоруссии напомнил, что в текущем году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства, и указал также на наличие весомых достижений в различных областях сотрудничества.

Лукашенко подарил Путину икону Ангела Хранителя, а Путин Лукашенко - картину на ткани, выполненную уральскими мастерами 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU