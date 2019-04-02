Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-02T10:00:26+03:00

Президент республики заявил, граждане обеих стран уже ощущают на себе преимущества Союзного государства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух наших стран. Политик напомнил, что в 2019 году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства, и указал на наличие весомых достижений в различных областях сотрудничества.

"Договор о создании Союзного государства объединяет самых близких партнеров и добрых соседей на постсоветском пространстве, именно в этом кроется жизненная сила и огромный потенциал белорусско-российской интеграции", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте президента республики.

По словам Лукашенко, уже сейчас миллионы белорусов и россиян ощущают на себе реальные преимущества единения, а между странами нет никакой отчужденности. Однако требования времени ставят перед народами стратегическую задачу по дальнейшему укреплению Союзного государства.

"День единения народов Белоруссии и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям", - подытожил президент.

Сайт kp.ru писала о том, что ранее Москва пообещала предоставить Минску государственный финансовый кредит на сумму 600 миллионов долларов. Все средства пойдут на рефинансирование платежей по выделенным до этого займам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692132" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко приехали поиграть в хоккей.

ИСТОЧНИК KP.RU