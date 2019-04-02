Российской сборной по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-02T11:02:01+03:00

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Членам сборной России по лыжным гонкам могут ограничить доступ в соцсети. Это поможет сберечь боевой дух команды и сохранить правильный настрой.

Ограничение будет действовать не все время, а только на период самых ответственных стартов сезона. Аналогичное правило действует в сборной Швеции по биатлону, его ввел наставник команды Вольфганг Пихлер. Оказалось, что ограничение онлайн-общения принесло положительные результаты. По словам немецкого тренера, если спортсмен во время главного старта находит время на соцсети, то «о золоте можно забыть».

«Метод Пихлера» пошел в народ. В России присматриваются к нему и оценивают только положительно.

- Я не вижу в этом ограничении ничего плохого. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас есть примеры, когда спортсмены на чемпионате мира в Зеефельде тратили время на размещение красивых картинок, фото, рекламы. На мой взгляд это неправильно. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях, - рассказала газете «Известия» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

Идея с запретом соцсетей распространяется не только на спорт. В армии подобные ограничения тоже находят поддержку. Недавно было принято решение, что и рядовой, и генерал больше не смогут сделать селфи в военной части. Госдума приняла закон о запретах для людей в камуфляже . Отныне им не разрешат выкладывать фотографии в соцсети, рассказывать там о своей работе и носить с собой на службе устройства, через которые можно выйти в интернет. Также солдаты и офицеры не смогут делиться с другими информацией о своих сослуживцах.

ИСТОЧНИК KP.RU