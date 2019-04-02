2019-04-02T11:02:01+03:00
Спорт

Российской сборной по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями

Это временная мера, которая будет распространяться только на самые ответственным старты сезона
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российской сборной по лыжным гонкам могут ограничить общение онлайнРоссийской сборной по лыжным гонкам могут ограничить общение онлайнФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Членам сборной России по лыжным гонкам могут ограничить доступ в соцсети. Это поможет сберечь боевой дух команды и сохранить правильный настрой.

Ограничение будет действовать не все время, а только на период самых ответственных стартов сезона. Аналогичное правило действует в сборной Швеции по биатлону, его ввел наставник команды Вольфганг Пихлер. Оказалось, что ограничение онлайн-общения принесло положительные результаты. По словам немецкого тренера, если спортсмен во время главного старта находит время на соцсети, то «о золоте можно забыть».

«Метод Пихлера» пошел в народ. В России присматриваются к нему и оценивают только положительно.

- Я не вижу в этом ограничении ничего плохого. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас есть примеры, когда спортсмены на чемпионате мира в Зеефельде тратили время на размещение красивых картинок, фото, рекламы. На мой взгляд это неправильно. Лучше не читать никакие комментарии, чтобы спать спокойно и не думать о всяких глупостях, - рассказала газете «Известия» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

Идея с запретом соцсетей распространяется не только на спорт. В армии подобные ограничения тоже находят поддержку. Недавно было принято решение, что и рядовой, и генерал больше не смогут сделать селфи в военной части. Госдума приняла закон о запретах для людей в камуфляже . Отныне им не разрешат выкладывать фотографии в соцсети, рассказывать там о своей работе и носить с собой на службе устройства, через которые можно выйти в интернет. Также солдаты и офицеры не смогут делиться с другими информацией о своих сослуживцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума вводит льготы для многодетных семей
В США опасаются ущерба энергетической системе со стороны России и КНР
Эксперт предположил, что самолет совладелицы S7 мог разбиться из-за птиц или дронов
Масштабные проверки проходят в 46 предприятиях оборонно-промышленного комплекса
Бизнесмены смогут жаловаться на проверяющих в специальном приложении
Иллюзиониста Дэвида Блейна вновь обвинили в домогательствах
Мужчинам хотят разрешить забирать фамилию у бывших жен
Премьер-министр Израиля намерен 4 апреля встретиться с Путиным
В Москве эвакуировали торговый центр "Экспострой"
Адвокат планирует снова добиваться экспертизы на вменяемость российского хакера Евгения Никулина
Экс-офицер Минобороны РФ приговорен к 19 годам тюрьмы за участие в ИГ*
Путин поздравил Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран
Советник Зеленского не видит смысла в проведении дебатов с Порошенко
Более двухсот человек забронировали себе «вологодский гектар»
Божена Рынска взяла фамилию покойного мужа
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
В Китае на поминках взорвался газовый баллон, пострадали 66 человек
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии
На племянницу Скрипаля напали в Ярославле: "Целенаправленно бил меня в лицо"