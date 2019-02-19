Военным запретили смартфоны на службе

И рядовой, и генерал больше не смогут сделать селфи в военной части. Госдума приняла закон о запретах для людей в камуфляже . Отныне им не разрешат выкладывать фотографии в соцсети, рассказывать там о своей работе и носить с собой на службе устройства, через которые можно выйти в интернет. Также солдаты и офицеры не смогут делиться с другими информацией о своих сослуживцах.

За нарушение правил военных будут наказывать. Как именно — решать командиру. Известно только, что контрактникам может грозить досрочное увольнение.

К слову, аналогичные запреты есть во многих зарубежных армиях, чтобы бойцы случайно не выдали военную тайну. Но полностью удаляться из соцсетей российским военным не обязательно.

- Опубликовать свое фото на параде на Красной площади солдату можно. А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - сказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин. - Вступая в ряды российской армии молодой человек должен понимать, что наши вооруженные силы не должны видны как на ладони у вероятного противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армию сажают на кнопку: с 1 марта в войсках могут запретить смартфоны

современные средства сотовой связи могут запретить не только в подразделениях и частях, но и в центральном аппарате военного ведомства, во всех штабах. А смартфоны предлагается заменить самыми простыми моделями кнопочных мобильных телефонов, которые не имеют функций фото-видеосъемки и геолокации (подробности)

Селфи - находка для шпиона: в войска разосланы «памятки» по поведению в соцсетях

Лет восемь назад на сайте «Одноклассники» появилось селфи бравого бойца на фоне расчехленной новой зенитной ракетной системы, которая проходила испытания на полигоне. Некоторые ясно видимые на фото детали и узлы этой боевой техники давали специалистам (в том числе и зарубежным) неплохую «подсказку» о секретах ее устройства. Снимок висел на сайте пару дней, его с трудом, но все-таки удалили, а лопоухого солдатика отправили в наряд вне очереди. Но важная информация навреняка попала в руки иностранным специалистам (подробности)