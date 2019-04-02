В США опасаются ущерба энергетической системе со стороны России и КНР
В Сенате США опасаются того, что Россия и Китай могут нанести ущерб энергетической системе страны, а потому в Североамериканскую корпорацию по вопросам надёжности энергоснабжения был направлен запрос на предоставление информации о мерах по защите функционирования данного комплекса.
В письме американских сенаторов Ангуса Кинга-младшего и Джо Мэнчина говорится о том, что беспокойство вызвало недавнее заявление директора Нацразведки Дэна Коутса. Согласно его данным, КНР обладает достаточными возможностями для прерывания газоснабжения в США путем цифровых диверсий, а Россия якобы способна вызвать перебои в электроснабжении.
Ранее американское правительство уже приняло меры по устранению подобных угроз. Так, например, в сентябре 2017 года госучреждениям запретили использовать продукты "Лаборатории Касперского", а в законе о бюджетных ассигнованиях на оборону появилось аналогичное положение относительно оборудования компаний ZTE и Huawei. Однако, по мнению сенаторов, этого недостаточно.
Согласно данным телеканал RT, теперь они собираются выяснить, включают ли американские энергосистемы какие-то компоненты, предоставляемые вышеуказанными производителями.
Сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон открыто называет Москву и Пекин своими главными соперниками на мировой арене и видит в них большую угрозу. Сближение же наших стран сильно пугает американцев.
ИСТОЧНИК KP.RU