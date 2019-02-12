Разведка Пентагона назвала Россию и Китай главными угрозами в космосе для США

12 Февр. 01:10 2019-02-12T01:10:50+03:00

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Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США в космосе. Такое мнение содержится в докладе разведывательного управления министерства обороны Соединенных Штатов.

В опубликованной в понедельник доктрине, Пентагон отмечает, что Пекин подчеркивает важность космоса и противокосмической обороны для сдерживания США и их союзников. Россия же создает космические аппараты-инспекторы для диагностирования технического состояния российских спутников,которые могут иметь двойное назначение и использоваться для выведения из строя иностранных аппаратов на орбите, передает ТАСС.

"Аппараты-инспекторы и спутники обслуживания способны приближаться к другим спутникам, чтобы диагностировать и устранять проблемы, которые могут вызвать нарушения в их работе. Эта же технология может также использоваться, чтобы приблизиться к иностранному спутнику и атаковать его, что может временно или полностью вывести его из строя", - говорится в докладе.

Также военная разведка США обеспокоена возможностями КНДР и Ирана, которые имеют возможность осуществлять космические запуски и тестировать баллистические ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU