Песков подтвердил сообщения о визите Нетаньяху в Москву

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-02T14:17:48+03:00

Израильский премьер-министр прибудет в Россию на переговоры с президентом нашей страны Владимиром Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил распространенную ранее информацию о том, что через несколько дней в Москву прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который встретится с главой нашего государства Владимиром Путиным. Об этом представитель Кремля рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху. И 4 апреля [состоятся] краткие такие, быстрые рабочие переговоры, сверка часов произойдет", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что первой о предстоящем визите сообщила пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

Последняя же поездка Нетаньяху в Москву состоялась в феврале 2019 года. Тогда премьер-министр также встретился с Владимиром Путиным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/637161" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU