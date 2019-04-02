Песков подтвердил сообщения о визите Нетаньяху в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил распространенную ранее информацию о том, что через несколько дней в Москву прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который встретится с главой нашего государства Владимиром Путиным. Об этом представитель Кремля рассказал, отвечая на вопросы журналистов.
"Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху. И 4 апреля [состоятся] краткие такие, быстрые рабочие переговоры, сверка часов произойдет", - цитирует ТАСС Пескова.
Сайт kp.ru писал о том, что первой о предстоящем визите сообщила пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.
Последняя же поездка Нетаньяху в Москву состоялась в феврале 2019 года. Тогда премьер-министр также встретился с Владимиром Путиным.
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU