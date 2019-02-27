2019-02-27T14:55:44+03:00
Политика

Нетаньяху прилетел в Москву на встречу с Путиным

Переговоры премьер-министра Израиля и президента России состоятся в среду, 27 февраля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву, где в среду, 27 февраля, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что это первый визит главы правительства еврейского государства в Россию после событий сентября 2018 года. Тогда у берегов Сирии потерпел крушение наш самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который случайно попал под обстрел ПВО. Правительственные силы республики отвечали на удар нанесенный именно израильскими ВВС. Жертвами инцидента стали 15 военнослужащих.

Однако уже в эту среду Путин и Нетаньяху окажутся за столом переговоров. Согласно данным ТАСС, ранее утром самолет израильского премьера приземлился в аэропорту Внуково-2.

Сайт kp.ru писал о том, что главными темами обсуждения двух политиков станут, прежде всего, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация на Ближнем Востоке, в частности, палестино-израильское урегулирование и сирийский конфликт.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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