Премьер-министр Израиля намерен 4 апреля встретиться с Путиным

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-02T11:32:10+03:00

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Пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен отправиться 4 апреля в Москву. Там, по ее словам, он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр вылетит в четверг в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", - приводит ТАСС ее слова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 апреля глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе еврейского государства. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о контактах по военной линии, а также ситуации в ближневосточном регионе.

Последний визит Нетаньяху в Москву состоялся в феврале 2019 года. Тогда израильский премьер-министр также встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU