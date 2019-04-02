Премьер-министр Израиля намерен 4 апреля встретиться с Путиным
Пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен отправиться 4 апреля в Москву. Там, по ее словам, он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Премьер-министр вылетит в четверг в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", - приводит ТАСС ее слова.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 апреля глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе еврейского государства. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о контактах по военной линии, а также ситуации в ближневосточном регионе.
Последний визит Нетаньяху в Москву состоялся в феврале 2019 года. Тогда израильский премьер-министр также встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
ИСТОЧНИК KP.RU