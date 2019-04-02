2019-04-02T11:32:10+03:00
Политика

Премьер-министр Израиля намерен 4 апреля встретиться с Путиным

Встреча должна состояться в Москве
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Беньямин Нетаньяху и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССБеньямин Нетаньяху и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен отправиться 4 апреля в Москву. Там, по ее словам, он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр вылетит в четверг в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", - приводит ТАСС ее слова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 апреля глава российского государства Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе еврейского государства. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о контактах по военной линии, а также ситуации в ближневосточном регионе.

Последний визит Нетаньяху в Москву состоялся в феврале 2019 года. Тогда израильский премьер-министр также встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума вводит льготы для многодетных семей
В США опасаются ущерба энергетической системе со стороны России и КНР
Эксперт предположил, что самолет совладелицы S7 мог разбиться из-за птиц или дронов
Масштабные проверки проходят в 46 предприятиях оборонно-промышленного комплекса
Бизнесмены смогут жаловаться на проверяющих в специальном приложении
Иллюзиониста Дэвида Блейна вновь обвинили в домогательствах
Мужчинам хотят разрешить забирать фамилию у бывших жен
В Москве эвакуировали торговый центр "Экспострой"
Адвокат планирует снова добиваться экспертизы на вменяемость российского хакера Евгения Никулина
Экс-офицер Минобороны РФ приговорен к 19 годам тюрьмы за участие в ИГ*
Российской сборной по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями
Путин поздравил Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран
Советник Зеленского не видит смысла в проведении дебатов с Порошенко
Более двухсот человек забронировали себе «вологодский гектар»
Божена Рынска взяла фамилию покойного мужа
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
В Китае на поминках взорвался газовый баллон, пострадали 66 человек
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии
На племянницу Скрипаля напали в Ярославле: "Целенаправленно бил меня в лицо"