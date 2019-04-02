Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-02T15:45:53+03:00

По словам руководителя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", миллионы украинцев не принимали участия в голосовании

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Председатель политсовета украинской артии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал необъективным первый тур выборов президента страны.

"Говорить по поводу того, что эти выборы были объективны в соответствии с действующим законодательством и нормами конституции, нельзя", - сказал Медведчук в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, это связано с тем, что миллионы украинцев не смогли принять участия в голосовании и "не смогли воспользоваться своим конституционным правом".

Говоря о том, как будет проходить второй тур выборов, Медведчук отметил, что Петр Порошенко "будет делать все, чтобы победить". При этом политик не смог спрогнозировать, кто сможет победить по итогам выборов.

"Во-первых, еще есть время, две с половиной недели, а во-вторых, есть те ресурсы, которые могут быть задействованы и которые мне сегодня не известны", - пояснил он.

Напомним, по итогам первого тура выборов президента Украины, прошедшего 31 марта, во второй тур проходят шоумен и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленски с 30,22% голосов и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,92% голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU