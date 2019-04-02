Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
Председатель политсовета украинской артии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал необъективным первый тур выборов президента страны.
"Говорить по поводу того, что эти выборы были объективны в соответствии с действующим законодательством и нормами конституции, нельзя", - сказал Медведчук в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, это связано с тем, что миллионы украинцев не смогли принять участия в голосовании и "не смогли воспользоваться своим конституционным правом".
Говоря о том, как будет проходить второй тур выборов, Медведчук отметил, что Петр Порошенко "будет делать все, чтобы победить". При этом политик не смог спрогнозировать, кто сможет победить по итогам выборов.
"Во-первых, еще есть время, две с половиной недели, а во-вторых, есть те ресурсы, которые могут быть задействованы и которые мне сегодня не известны", - пояснил он.
Напомним, по итогам первого тура выборов президента Украины, прошедшего 31 марта, во второй тур проходят шоумен и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленски с 30,22% голосов и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,92% голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU