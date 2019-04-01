Зеленский против Прошенко: ждать ли от победителя второго тура выборов изменений украинской политики

КОМИК И «МАРОДЕР»

Кампания по выборам президента на Украине, что называется, в самом разгаре. Как и предсказывали многие, в один тур она не уложилась, а потому через 3 недели пройдет второй. Неожиданных сенсаций не случилось, в отличие от ожидаемых, во второй тур вышли комик, артист разговорного жанра Владимир Зеленский и занимающий ныне пост президента Украины Петр Порошенко, именуемый частью украинских пользователей соцсетей не иначе, как «мародер». Неожиданность получилась внутри ожидаемой сенсации: Зеленский набрал почти в 2 раза больше голосов, чем его оппонент.

Когда ЦИК Украины обработал более 80% протоколов избирательных комиссий, картина получилась такая:

1. Зеленский Владимир - 30.37

2. Порошенко Петр - 16.02

3. Тимошенко Юлия - 13.27

4. Бойко Юрий - 11.54

5. Гриценко Анатолий - 7.02

Вряд ли в первой пятерке до конца подсчета произойдут какие-то изменения, уж тем более, в первой тройке. А это значит, что Украину и всех неравнодушных зрителей ждут впереди увлекательные по событиям и интригам три недели до второго тура голосования, который должен пройти 21 апреля. Символичным выглядит, что подсчет голосов голосования] в первом туре, в основном, завершится в День смеха 1 апреля, а второго - в день рождения Владимира Ленина. И это на тщательно декоммунизируемой Украине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ТОТ ЖЕ ПРОФИЛЬ, НО В АНФАС

Чем отличаются друг от друга прошедшие во второй тур кандидаты, если не считать занимаемые ныне должности и возраст.

Петр Порошенко неоднократно заявлял, что в случае победы начнет еще более яростно возвращать на Украину Донбасс и Крым: «Сразу же после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета в оккупированный Донбасс и Крым, через программу восстановления суверенитета в Донбассе и через международную платформу обеспечения возврата Крыма».

При этом он не смог обойтись без очередного упоминания России, которой говорит последние полгода «остаточне прощевай» с частотой не менее раза в неделю: «Мы – украинцы – сломали российский сценарий первого тура, поскольку точно не Порошенко хотели видеть во втором туре. Ничего у вас не выйдет, друзья и недруги из России. Украинцы также сломают вам сценарий и во втором туре». И это при том, что Кремль не раз пояснял, что готов иметь дело с любым лидером Незалежной, кроме Петра Порошенко. То есть можно констатировать, что в случае его победы Украина сохранит прежнюю политику в отношениях с Россией, которую можно уложить в формулу: «никаких отношений, кроме торговли со страной- агрессором».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

Зеленский мало чем отличается от Порошенко в этом отношении. У него нет даже такой программы, как у Порошенко, опирающейся на слоган «Армия. Мова. Вера». Порошенко он пообещал посадить.

- Кандидатов много, но один из них, без сомнения, садится в тюрьму! - перефразировал он один из предвыборных лозунгов Порошенко, явно намекая на него.

Но в отношении к России, Донбассу, крымскому вопросу он на тех же позициях, что и Порошенко.

- Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из шута в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ПРОИГРАЛ, НО НЕ СДАЛСЯ

- Или Путин, или я, - не раз повторял Порошенко перед выборами. И подчеркивал, что голос, отданный его оппонентам - это голос за Путина. По итогам первого тура, получается, что не только «клоун» выиграл у «мародера», но и украинский «коллективный Путин» на данный момент нанес Порошенко поражение с разгромным счетом 82/18.

Оправдав свой самый большой антирейтинг в ходе народного волеизъявления, Порошенко объявил мобилизацию против Зеленского, заявив, что хватит «голосовать по приколу», и что он надеется на серьезных людей. Причем, судя по всему, это обращение не только к какому-то социальному слою или возрастной категории избирателей, а в первую очередь - к украинским олигархам, которые остались процветать при его президентстве. Именно на них направлен его посыл о том, что Зеленский - марионетка кукловода Коломойского. Угроза того, что полновластным хозяином Украины станет мстительный Коломойский, который не только вернет свои утраченные активы, но и будет мстить их нынешним обладателям.

Что же касается еще одних итогов первого туров, то можно сказать, что голосование было, в первую очередь, против Порошенко, против того, что творилось на Украине последние пять лет. И это приговор не только самому Порошенко. Что вовсе не означает, будто Петр Алексеевич сдался и готов считать себя проигравшим. И не в состоянии преподнести самые неприятные сюрпризы.

СКАЗАНО - ОТВЕЧЕНО

В Кремле прокомментировали высказывание Зеленского относительно вероятной встречи с Путиным.

- Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины, - терпеливо объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и продолжил. - Что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем его недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению - это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более, что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы - ни де-факто, ни де-юре - к Крыму. Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права.

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