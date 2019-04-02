2019-04-02T17:23:15+03:00
В мире

В ООН рассказали о численности населения Земли к 2050 году

По данным Организации, к середине XXI века на Земле будут жить около 9,7 миллиарда человек
Екатерина БОЛГОВА
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В ООН рассказали о численности населения Земли к середине векаВ ООН рассказали о численности населения Земли к середине векаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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К 2050 году на Земле будут жить около 9,7 миллиарда человек. Об этом сообщается в докладе Организации Объединенных Наций.

"Численность мирового населения, которая в 2019 году оценивается в 7,7 миллиарда человек, продолжает расти, пусть и снижающимися темпами. Согласно прогнозам, в 2050 году она достигнет порядка 9,7 миллиарда (человек), а к концу века - приблизительно 11 миллиардов", - говорится в документе.

Отмечается, что увеличение численности жителей планеты "усилит давление на природные ресурсы и экосистемы".

С 1 по 5 апреля в Нью-Йорке проходит 52-е заседание Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Публикация доклада о численности населения Земли была приурочена к этому событию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года эксперты заявили, что за последний год численность населения Земли увеличилось на 83 миллиона и составило 7 миллиардов 635 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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