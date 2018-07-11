Эксперты обновили данные о численности населения Земли

СЕГОДНЯ 12:51 2018-07-11T12:51:08+03:00

За последний год оно выросло на 83 миллиона и сейчас превышает 7 миллиардов 635 миллионов человек

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Численность населения Земли за минувший год увеличилось примерно на 83 млн. По состоянию на первую половину июля 2018 года этот показатель составляет порядка 7,635 млрд человек.

Как следует из отчета немецкого фонда «Население Земли» (DSW), самый стремительный рост населения зафиксирован в Африке. По оценкам экспертов организации, к 2050 году количество жителей Черного континента увеличится с нынешних 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.

Основной причиной демографического взрыва эксперты считают существенное количество случаев нежелательной беременности. Сказывается и отсутствие в африканских странах элементарных возможностей для планирования семьи.

По утверждениям главы фонда "Население Земли" (DSW) Ренаты Бер, в целом по Африке большая рождаемость обусловлена также отсутствием необходимых контрацептических средств для предотвращения беременности.

"Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть", - отметила эксперт.

К слову, как следует и отчета департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, к 2050 году в городах будет проживать две трети населения Земли, пишет «Ридус».