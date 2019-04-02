2019-04-02T17:27:46+03:00
Звезды

Сестра Жанны Фриске решила закрыть бар на Шри-Ланке

Это временная мера, пока в Велигаме не пройдет сезон дождей
Елена АКИМОВА
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Наталья Фриске решила временно закрыть бар на Шри-Ланке. ФОТО: https://www.instagram.com/p/BvL12aEHFv-/Наталья Фриске решила временно закрыть бар на Шри-Ланке. ФОТО: https://www.instagram.com/p/BvL12aEHFv-/
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Младшая сестра Жанны Фриске решила закрыть свой бар на Шри-Ланке. Это временная мера пока в курортном местечке не пройдет сезон дождей.

Свое заведение Наталья открыла не так давно, все время она проводит на месте, управление баром требует много времени и сил.

Совсем скоро в Велигаме начнется сезон дождей и с конца апреля поток туристов резко сократится. Это отличный повод побывать в столице и устроить себе отдых.

В Москву Наталья прилетит уже через пару недель и то время пока она не будет занята бизнесом, потратит на отдых. Так как работа на берегу океана вовсе не подразумевает безделье.

На Шри-Ланку Наталья планирует вернуться осенью. Пару месяцев уйдет на подготовку к новому туристическому сезону и уже с декабря ожидается поток туристов, который бизнес-леди планирует встретить во всеоружии, пишет сайт Дни.ру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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