Ольга Орлова умоляет Шепелева позволить ей увидеться с сыном Фриске: «Он всех нас пытается вычеркнуть из памяти»

Жанна Фриске ушла из жизни четыре года назад: певица скончалась от неоперабельной опухоли мозга. Все время, пока Жанна боролась с раком, рядом с ней была ее подруга Ольга Орлова. Ольга стала крестной мамой сына Жанны и поклялась любить Платона и заботиться о нем после смерти подруги. Увы, сегодня это невозможно: в эфире программы «Секрет на миллион» Орлова рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой, что не виделась со своим крестником уже два года.

Совсем скоро, 7 апреля, Платону исполнится шесть лет. Мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым (и, по некоторым данным, с новой мамой – любимой женщиной телеведущего Екатериной Тулуповой). Бывший гражданский муж Фриске по-прежнему не дает видеться с сыном ни родителям певицы, ни Ольге Орловой. По словам Ольги, он даже не читает ее сообщения, в которых она просит о встрече с Платоном.

- Платон — мой крестник, а я не могу с ним видеться уже наверно два года. Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными, - рассказала Ольга Орлова в программе «Секрет на миллион». - Дима — прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволил бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало.

Ольга Орлова уже два года не видела своего крестника Платона. Фото: кадр программы "Секрет на миллион".

Ольга признается, что очень скучает по мальчику и ее удручает та ситуация, в которой все близкие Жанны оказались после ее смерти. Шепелев не смог и не захотел наладить отношения с ее семьей.

- Началась грязь, в результате которой все поругались. Он всех нас пытается вычеркнуть из памяти, - удрученно говорит певица. - Я очень хочу, чтобы у Платона все было хорошо. Хочу, чтобы Платон был подальше от войны. Хочу, чтобы эта война ушла на второй план, потому что она делает слабее всех. Хочу, чтобы мы все смогли наряжать елку. Чтобы мы собрались все за одним столом. Чтобы моя Жанна, которая, если смотрит на все это сверху, спала спокойно. Чтобы она была спокойна за своего ребенка.

По решению суда родители Жанны, бабушка и дедушка Платона, могут видеться с мальчиком раз в месяц. Но им не удается пообщаться с внуком даже на таких условиях. У Орловой же вообще нет никаких законных способов свидеться с крестником.

- Я хочу его любить, он данный мне богом сын, я буду ждать, потому что я — крестная мама этого мальчика. Но мне не разрешили встреч даже раз в полгода. Дмитрий — сложный и жесткий человек, - говорит Ольга.

Совсем скоро, 7 апреля, сыну Жанны Платону исполнится 6 лет. Фото: Инстаграм.

Пользуясь случаем, певица публично обратилась к Дмитрию Шепелеву:

- Дим, я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном, хоть редко, хоть иногда, хоть чуть-чуть. Я хочу для него только лучшего, поэтому прошу тебя пересмотреть позицию относительно моих встреч с Платошей.

Во время программы Ольга также рассказала о последних днях Жанны и вспомнила, как она впервые узнала о болезни подруги.

- Она перестала отвечать на смс-ки, и когда это повторилось несколько раз, я забила тревогу. Тогда я вышла на Диму, он сказал, что помощь не нужна, вообще ничего не нужно, что если что-то будет нужно, то он позвонит. Но потом мне написала сама Жанка, - рассказывает артистка.

Получив сообщение подруги, Орлова сразу же помчалась к ней. Встреча с Жанной стала для нее настоящим шоком: увидев, как певицу изменила болезнь, Ольга не смогла сдержать слез.

- Я приехала к ней, то, что я увидела, вообще расходилось с моим пониманием и восприятием моей Жанны. Я старалась не подать в виду, что что-то не так. Сделала вид, что очень хочу в туалет, выбежала из комнаты и пошла плакать. Слава Богу, она этого не заметила, а потом я привыкла, - вспоминает экс-«Блестящая». - Что там мои ощущения в сравнении с тем, что пережила она. У меня началась бессонница, у меня даже начали выпадать волосы на стрессе, я не могла вообще понять, как так можно, когда человек молод, красив, ведет здоровый образ жизни.

Ольга и Жанна сдружились, выступая в составе группы "Блестящие". Фото: Инстаграм.

Дорогая вакцина, которой лечили Фриске, начала помогать ей, и у близких звезды появилась надежда. Как вспоминает Ольга, Жанна была очень любящей матерью, но у нее не было сил заботиться о Платоне.

- Болезнь слишком быстро прогрессировала. Ей купили дорогую вакцину, началась ремиссия. Она очень похудела, но мы постоянно встречались, ходили в кафе. Жанка была хорошей мамой, но у нее из-за болезни почти не было сил заниматься ребенком, - говорит Ольга. - У нас был план: она поправится и повезет меня в Майами. Мы думали, что создадут способ лечения. Но потом она стала снова заговариваться, думала, что мы в Америке. Начался обратный отсчет. Она никого не узнавала.

Последние дни своей жизни Жанна лежала без сознания и уже ни на что не реагировала. Родители певицы были убиты горем. Ольга признается, что она сама с трудом пережила уход подруги:

- Я приехала к ней, поднялась к ней в комнату и увидела, что ее состояние ухудшилось, поняла это по дыханию. Оно было учащенным и нестабильным. Она не понимала, кто с ней рядом. У нее поднялась температура, я пыталась понять, реагирует ли она зрачками на меня, и поняла, что она не реагирует. В какой-то момент дыхание прекратилось, - рассказала певица. - Я очень переживала за родителей, которые пришли. Я не могу представить, как им было тяжело…