2019-04-02T21:54:41+03:00
Авто

Ford объявил о снижении цен на свои автомобили в России

Модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Ford начал распродажу автомобилей в РоссииFord начал распродажу автомобилей в РоссииФото: REUTERS
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После объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка компания Ford Sollers заявила о распродаже. Отмечается, что скидки на модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer составят до 585 тысяч рублей.

"Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - говорится в сообщении компании.

Подчеркивается, что автомобили Ford Focus подешевели на 175 тысяч рублей. При этом, воспользовавшись программами Ford Credit, "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" выгода может составить 329 тысяч рублей.

Кроссовер Kuga в различных комплектациях подешевел на 175 тысяч рублей. Цена базовой комплектации при использовании маркетинговых программ составляет 1,3 миллиона рублей.

Напомним, в конце марта Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей. Будут закрыты заводы в Набережных Челнах, Всеволожске, а также завод двигателей в Елабуге. Компания решила развивать в России направление легкого коммерческого транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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