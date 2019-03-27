Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-27T07:28:04+03:00

Компания имеет проблемы со сбытом данной продукции, а потому сосредоточится на LCV

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Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране. Вместо этого предприятие сосредоточится на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей LCV. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, причиной ухода компании с российского рынка легковых машин стали проблемы со сбытом данной продукции

"Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit", - пояснил Козак.

При этом управлять бизнесом продолжит их российский партнер — группа "Соллерс", которая принадлежит владельцу бренда УАЗ Вадиму Швецову. Именно это объединение получит контрольный пакет в СП Ford Sollers после его реструктуризации.

В настоящий момент правительство России обсуждает с "Соллерс" возможность заключения специнвестконтракта по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге. Ожидается, что документ будет подписан в ближайшие два месяца.

"Можно сказать, что вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом", - цитирует "Ъ" вице-премьера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент американская компания владеет тремя предприятиями на территории РФ. Двое из них по итогам реструктуризации будут закрыты. Речь идет о заводах во Всеволожске и Набережных Челнах.

ИСТОЧНИК KP.RU